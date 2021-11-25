Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı… Yakalandı

İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı.

Habip ATAM

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Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile kadın yolcu tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.

MASKE TAKMADIĞI İÇİN UYARILINCA SALDIRMIŞ

Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu, uyuşturucu, yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

E.Y.'nin maske takmadığı için uyarıldığı, bu yüzden de kadına hakaret ve bıçakla tehditte bulunduğu açıklandı.

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