Kadıköy’de kovaladığı şüphelinin ölümüne sebep olan polis tutuklandı

İstanbul’da denetim noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyi takibi sonrasında yaşanan arbedede silahını çekerek bir kişinin ölümüne sebep olan polis memuru S.E. tutuklandı.

Habip ATAM

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Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde denetim yapan polis, içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durdurmak için ihtarda bulundu. “Dur” ikazına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için hemen harekete geçti.

Yaşanan kovalamaca Fahrettin Kerim Gökay Caddesine kadar devam etti. Aracın önü polis ekiplerince kesilerek durduruldu. Ancak içerideki şüphelilerden biri yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipteki polislerden bir kısmı kaçan diğer kısmı araçtaki diğer şüpheliyi yakalamak için hamle yaptı.

BAŞINDAN VURULDU

Araçtan inerek gözaltı işlemi yapılmak istenen sürücü, polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada ekipteki memurlardan S.E. tabancasını çekti. İddiaya göre silah arbede sıradında kazayla patladı. Tabancadan çıkan mermi şüphelinin başına isabet etti. Yaşanan olayda ağır yaralanan Ç.K. için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Ancak gelen sağlık görevlileri Ç.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

UYUŞTURUCU VE TELSİZ

Ç.K.'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilirken, firari diğer şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında birer gramlık paketler halinde 15 uyuşturucu kapsülü ele geçirildi. Şüphelilerin aracında ise 2 gram uyuşturucu ve telsiz bulundu.

TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrasında, Ç.K.'nın ölümüne sebebiyet veren polis memuru S.E. gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinin de görevden alındığını açıkladığı S.E. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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