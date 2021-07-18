Kadın cinayetlerine dikkat çekti, düğününe bir hafta kala nişanlısı tarafından öldürüldü

Bingöl'de görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat'ta izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah şehir merkezinde buluştu. Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y., beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Aysel Yaşar olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. olay yerinde silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, “Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt” paylaşımında bulunarak, “Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Korktuğu başına gelen genç kadının H.Y. ile resmi nikahlarını yaptıkları, haftaya düğünleri olduğu öğrenildi. Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları öğrenildi. (İHA)



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