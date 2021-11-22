Finlandiya Başbakanı Marin’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na ödül

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Finlandiya Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nü aldı. Platformun temsilcilerine ödül, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin tarafından verildi.

Habip ATAM

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Finlandiya Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne bu yıl Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu layık görüldü.

Ödülü platform adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den aldı.

“BU ÖDÜL TÜM KADINLARIN”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıklamasında Finlandiyalı kuruluşa teşekkür edilerek, “Bu ödül tüm kadınların” mesajına yer verildi.

Kadın cinayetlerindeki hak ihlalleri ve ihmallere karşı verdiği mücadelelerle, düzenlediği eylemlerle ve her ay düzenli olarak çıkardıkları ‘Kadın Cinayetleri Raporu' ile adından söz ettiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmasına karşı da geniş çaplı eylemler düzenlemişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun İstanbul Zincirlikuyu’daki bir binaya, bir kadının ‘Ölmek istemiyorum’ feryadını içeren dev dilekçesini asarak kadın cinayetlerindeki ihmale dikkat çektiği eylemi büyük ses getirmişti.