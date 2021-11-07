Kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın hayatını kaybetti

KADER, AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın hayatını kaybetti. Aydın’ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada da birçok paylaşımlarda bulunuldu.

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Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu ve psikolog Çiğdem Aydın dün hayatını kaybetti. Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da birçok isim üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: “Türkiye feminist hareketinin duayen isimlerinden sevgili kızkardeşimiz Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni hep bilgeliğinle ve mücadeleden asla vazgeçmeyen duruşunla hatırlayacağız. Sevenlerinin başı sağolsun. #ÇiğdemAydın”

Dilek İmamoğlu: “Ülkemizin önemli değerlerinden, KA.DER, AÇEV gibi birçok kurumda değerli işlere imza atmış, psikolog, eğitimci, kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevdiklerine sabır diliyorum”

Necati Özkan: “Çok değerli bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Çiğdem Aydın ile Kader kampanyalarında çalışmış ve kendisini çok sevmiştim. Mükemmel bir insan, mükemmel bir kadın, mükemmel bir dost, lider ve aydındı. Mekanı cennet olsun. Ailesinin tüm ve sevenlerinin başı sağolsun.”

Aylin Nazlıaka: “Değerli mücadele arkadaşımız, kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yattığı yer incitmesin… Çiğdem Aydın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”

Gamze Akkuş İlgezdi: “Kadın hareketinin önemli isimlerinden Çiğdem Aydın bizlere veda etti. Kararlı bir insan hakları savunucusunu, güven veren bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Başta sevgili eşi Sezai Aydın olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, kadın hareketine baş sağlığı diliyorum.”