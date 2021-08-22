Kadın yolcudan ‘maske uyarısı yapan’ şoföre akılalmaz hakaretler

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kendisinden maske takmasını isteyen otobüs şoförüne akılalmaz sözler sarf eden kadın büyük tepki topladı.

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Olay, Kepez İlçesi Antalya Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meydan-Yeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere bulvar üzerinde bulunan durağa gelerek yolcu almaya başladı.

MASKE TAKMAYINCA YOLA DEVAM ETMEDİ

Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı. Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.

“SANA BUNUN BEDELİNİ ÇOK PİS ÖDETECEĞİM”

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, “Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler? Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim” diyerek sağa sola bağırdı.

KADIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Şoförün ise yarın avukatı aracılığıyla kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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