Kadına şiddet suçundan takipteydi, iş yerinden dinamit çıktı

Denizli'de aile içi ve kadına karşı şiddet olayı nedeniyle takip edilen şüphelinin iş yerinde yapılan aramada silah, kılıç, pala ve dinamit çıktı. Tutuklanan şüphelinin kimliğine dair polis bir açıklama yapmadı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de polisin aile içi ve kadına karşı cinnet suçları ile hakkında tahkikat yürüttüğü şüphelinin iş yerinden dinamit çıktı. Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde birkaç gün önce aile içi ve kadına karşı şiddet olayının yaşanmasının ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliyi takibe alan polisler şüphelinin iş yerinde ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası iş yerinde arama yapıldı.

PALA, BIÇAK, TABANCA, MERMİ…

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama sırasında 6 adet dinamit, 5 adet elektrikli infilak kapsülü, bir uyuşturucu kullanım aparatı, kılıç, pala, bıçak ve bir tabanca ile 153 adet mermi ele geçirildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYAN ŞAHIS TUTUKLU

‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlaması ile adli makamlara çıkarılan sanığın tutuklandığı belirtildi. Polis şüphelinin kimliğine dair açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir Fatih'te kadına şiddet kamerada