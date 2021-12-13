Kafeteryada yangın: 8 yaralı

Artvin'de bir kafeteryada çıkan yangında 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Çayağzı Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında bir kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden müşteriler dışarıya kaçışırken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada ellerinde yanıklar oluşan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

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