Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 10 öğretim üyesi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

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