Kaftancıoğlu: Burası halkın oluncaya kadar CHP nöbet tutacak

Mahkemenin tahliye kararına rağmen boşaltılmayan Büyükada iskelesi önünde 38 ilçe başkanıyla birlikte açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Büyükada iskelesi hiç kimsenin değil, halkın oluncaya kadar CHP burada nöbet tutacak. Ne zaman ki halkın olacak, ondan sonra biz İstanbul’daki çöktükleri diğer yerleri de ellerinden almayı başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Büyükada iskelesinin mahkeme kararına rağmen boşaltılmaması ve İBB’ye bağlı zabıta ekiplerinin de içeriye alınmaması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 38 ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanı, büyükşehir grup başkanvekili ve il yöneticileriyle birlikte Büyükada iskelesi önünde basın açıklaması yaptı.

“İLÇE BAŞKANIMIZ DARP EDİLDİĞİ İÇİN HASTANEDE”

Kaftancıoğlu, “38 ilçe başkanıyla buradayız çünkü ev sahibi ilçe başkanımız şu an aramızda değil. Adalar ilçe başkanımız, Adalar halkının hakkını savunmak için, hukuka uygun davranılmasını sağlamak için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisleri tarafından darp edildiği için şu anda hastanede. Hastaneden sevk edildi. İlk tedavi gördüğü yerden şu anda araştırma hastanesinde takipte” açıklamasında bulundu.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle devam etti:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımızda Ekrem başkan, ‘Artık adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti' demişti.

* O günden bugüne kadar tüm CHP'li belediyeler, İBB, İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'un mülklerini, İstanbul kentinin oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil, 16 milyon İstanbulluya sunmak ve hizmet etmek için çaba gösteriyoruz.

* Ne yazık ki bugün, araçsallaştırılmış ve siyasallaştırılmış yargı eliyle kimi zamandır yargı kararına rağmen halkın olanı birilerinden kamu eliyle nasıl korumaya çalıştığımızı görüyoruz.”

“10 YILLIĞINA 2 BİN 500 LİRAYA KİRALANMIŞ, 3. KİŞİLERE DEVREDİLMİŞ”

Kaftancıoğlu, söz konusu iskelenin devredilmesiyle ilgili süreci de şöyle anlattı:

* Arkanızda gördüğünüz ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi, 2005 yılında bir protokol ile İBB'ye devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı, 2018 yılında TÜGVA'ya 10 yıllığına 2 bin 500 lira gibi bir rakama kiralanmış.

* İstanbul'da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci, 5 bin-6 bin liraya ev bulamazken, bu arkanızda gördüğünüz yer 2 bin 500 liraya kiralanmış.

* Kiralanmakla da kalmıyor, devamında İstanbul nefes aldıktan sonra, İBB belediye başkanımız gereğini yaparak buraları incelediğinde görmüş ki, kiralayan vakıf burayı 3. kişilere devretmiş.

* Ada halkı faydalanamıyor. Hiç kimsenin girip kullanabileceği bir ortak alan değil. Bu 3. kişiler, bir siyasi partinin ya da yandaşlarının her kimse bilmiyoruz, burayı kullanmışlar.

“TAHLİYE İÇİN MAHKEME KARARI ÇIKTI”

* İBB protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Arsızlar ya, çökmüşler ya İstanbullunun malına! Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İBB başkanımız yargıya başvurmuş.

* TÜGVA'nın tahliye işlemiyle birlikte TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için bir dava açmışlar. Bu davada TÜGVA 27 Ocak 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alıp tahliye sürecini durdurmuş.

* Çünkü telefonla nasıl kararlar aldırdıklarını biliyoruz. İBB, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli tahliye işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması işleminin reddine karar verilmiş.

* Böylece bu anlattığım sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle tescil edilmiş.

“KAYMAKAM TATİLDE”

* Kaymakamlığa İBB tarafından yazı yazılmış. Adalar Kaymakamı mı TÜGVA'nın kaymakamı mı olduğunu bilmediğim şahıs, 2 kez tarih vermiş ‘tahliyeyi yapın' diye. Sonra hava koşulları, başka şeyler diyerek tarihleri değiştirmişler. Sonrasında kaymakam tatilde.

* Daha acı olanı, benim bir vatandaş olarak içimi acıtıyor, devletin kamu görevlileri devlete ve halka hizmet etmek için vardır. Devletimizin polisi, sizlerin hakkını hukukunu korumak için vardır. Buraya kadar anlattığım süreçte muhatap yok, gerekçe yok, hukuk karşısında suçsuzlukları tescil edilmiş ve arkamızda gördüğünüz şey yapılıyor.

* CHP örgütleri bir haftadır İstanbul'da. Genel Başkanımız Türkiye'nin her yerinde devletin polisine 3600 ek gösterge verilsin diye sahada çalışırken, TÜGVA'nın polisleri içeriye girmiş birkaç kişiye koruyor.

* Ekrem İmamoğlu, genel başkanımızın talimatıyla Adalar halkına açmak için günlerdir akıl fikir almayan, yaptıklarını açıklayamadıkları için telefonlara çıkmayan devlet görevlileri ile karşı karşıyayız.

* Biz halkın haklı mücadelesiyle, devletin kamu görevlileriyle, devletin kaymakamı, devletin valisi ve devletin polisi halka karşı suçluları değil, suçlulara karşı halkı koruduğunda bu mücadelemizin nasıl sonuç alacağını göreceğiz.



“BURASI HALKIN OLUNCAYA KADAR CHP NÖBET TUTACAK”

Kaftancıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

* 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek isteyen bir İBB var, Adalar ilçe belediyesi var. 16 milyon İstanbulluya hizmet için verilmiş, üzerine çökülmüş bir binanın yargı yoluyla da tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir yargı kararı var.

* Bu yargı kararının uygulanmasını isteyen ilçe başkanımız ve büyükşehir görevlilerimiz burada TÜGVA'nın polisleri tarafından darp edildi. Siz devletin polisisiniz. Devletin polisi suçluları korumaz, halkı korur, haklının yanında olur.

* Bundan sonra CHP olarak arkada gördüğünüz bina şu anda yüzlerini göstermeye korktukları, içeride saklanan kişiler sözüm size, adalardaki bu Büyükada iskelesi hiç kimsenin değil, halkın oluncaya kadar CHP burada nöbet tutacak. Ne zaman ki halkın olacak, ondan sonra biz İstanbul'daki çöktükleri diğer yerleri de ellerinden almayı başaracağız.

“CHP İKTİDARINDA SUÇLULARI KORUMAK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ”

Daha sonra Büyükada iskelesi önünde nöbet tutan polislerle konuşan Kaftancıoğlu, “Umarım devletin polisi olarak görevlerinizi ve sorumluluklarınızı özgürce yapacağınız siyasi iklimi size oluşturacağız. Ben birçoğunuzun bakışlarından da görüyorum. Halkı korumak yerine sizlere suçluları korumak zorunda bırakıyorlar. Sizin adınıza üzülüyorum ama CHP iktidarında gerçekten halkı koruyacaksınız, vatandaşa yardımcı olacaksınız. Asla ve asla suçluları korumak zorunda kalmayacaksınız. Bunun sözünü ben genel başkanımız adına size veriyorum” dedi.

TÜGVA’DAN AÇIKLAMA: KONUYU SİYASALLAŞTIRDINIZ

İskele önünde açıklama yapan TÜGVA temsilcileri ve AKP’liler, “CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan bir konuyu siyasallaştırmıştır” dedi, AKP’liler “Burası gençlerin, gençlerin kalacak” sloganları attı. CHP’liler de sloganlar karşılık verince gerilim yaşandı. Kaftancıoğlu, “Cumhuriyetin genci demek boş fanatizm ya da sloganla iş yapmaz” diyerek mahkeme kararını gösterdi.

Basın açıklaması sırasında açıklama yapılan alan çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatıldı. Basın mensupları dışında açıklama yapılan alana kimse alınmadı.

Alanda TÜGVA'nın temsilcileri açıklama yaptı. TÜGVA'nın açıklamasında, “Bu eylem, tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye Gençlik Vakfı bir gençlik yapılanmasıdır. Davası Türkiye'dir, kavgası Türkiye'dir, sevdası Türkiye'dir. CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan bir konuyu siyasallaştırmıştır” denildi.

TÜGVA'nın açıklaması sırasında, “Burası gençlerin, gençlerin kalacak” sloganları atıldı.

Alanda toplanan CHP'liler ve ada halkı tarafından ise “Türkiye laiktir laik kalacak”, “Hak hukuk adalet” sloganları atıldı.

KAFTANCIOĞLU YANIT VERDİ

TÜGVA temsilcileri ve AKP’lilerin basın açıklamasının ardından ikinci bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

* Cumhuriyetin genci demek, CHP'nin genci demek boş fanatizm ya da sloganla iş yapmaz. Bilgiyle, belgeyle iş yapar. Biz bilmeyenlere bir kez daha hakikati söylemek üzere ikinci kez basın açıklaması yapıyoruz.

* Biz slogan atmıyoruz. Birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz. Mahkemenin tahliye kararı şu anda gördüğünüz karar belgesi elimde. Biraz önce basın açıklaması yapan genç kardeşlerim, burası gençlerindir, gençlerin kalacak dedi. Hakikaten çok kıymetli bir cümle.

* CHP olarak bu haklı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin emekçilerinin emeklerini almaya ihtiyacı var. Bu ülkenin, şu anda sayısını bilmediğim polis arkadaşlarımız burada. Değerli polis arkadaşlarımız, size söz verilip tutulmayan 3600 ek gösterge ananınızın ak sütü gibi sizin hakkınız.