Kaftancıoğlu neden siyasete girdiğini açıkladı

CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, neden siyasete girdiğini açıkladı.

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CHP Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına CHP İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Ali Şeker, Yüksel Mansur Kılınç, Gökhan Zeybek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanları, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

“ESENLER ÖRGÜTÜNÜN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ OLACAK”

CHP Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışında konuşan CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay “İstanbul ihanetten kurtuldu. Ve şimdi diyorum ki Türkiye’yi Esenler'den ayağa kaldıracağız. Ve inan halkın iktidarını kurmakta Esenler örgütünün çok büyük emeği olacak, çok büyük desteği olacak” dedi.

KAFTANCIOĞLU: BU NEDENLE SİYASETE GİRDİM

CHP Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına çok sayıda parti üyesi de katılım gösterdi. Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sözlerine CHP Esenler İlçe Başkanı ve Esenler örgütüne teşekkürle başladı.

Kaftancıoğlu siyasete neden girdiğini anlattığı konuşmasında şunları söyledi:

*Sevgili Esenler'li kardeşlerim, hemşerilerim. Niye hemşerim diyorum? Çünkü ben 20 yıl önce Esenler'de -birçoğunuzun bildiğini biliyorum- sizlere hizmet etmek için çalışıyordum. Ve ben siyasete niye atıldım biliyor musunuz?

*Görev yaptığım hastanede acile yaz aylarında hep trafik kazaları gelirdi. Ve trafik kazalarında yaralananların neredeyse tamamı çocuktu. Ne yazık ki bir kısmını da kaybederdik. Yaralı çocuklarımızın memleketinin, kim olduğunun hiçbir önemi yoktu. Sizin çocuklarınız niye trafik kazalarında yaralanıp geliyorlardı biliyorsunuz değil mi?

*Çünkü o gün bana acilde hepiniz söylüyordunuz. Doktor hanım çocuklarımızın oynayacağı park yok. Çocuklarımız mecburen yolda oynamak zorunda kalıyorlar. O yüzden çocuklarımıza araba çarpıyor. Ve biz bu çocuklarımızı koruyamıyoruz diyordunuz. Haklıydınız. Ve o gün bugündür benim içimde dertti bu.

*Çünkü bu ülkenin hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesi, hiçbir çocuğun oynayacak parkı olmadığı için araba çarpıp hayatını kaybetmemesi için o gün o acilde gözü yaşlı anneleri ve babaları gördüğümde bu böyle olmuyor, sadece park olmadığı için araba çarpan çocuklarımızı tedavi etmekle olmuyor, o zaman ben de birçoğumuz gibi taşın altına elimi koyarak bu çocuklarımızın hakkı olan insanca ve hakça yaşayabilmesi için siyasete girdim.

“GÜÇLÜ ÇALIŞMAMIZA VESİLE OLACAKTIR”

*Evet ilçe binaları araçtır, katılıyorum. Ama bir şeyin altını çizmek lazım. Bizlerin İstanbul’dan Türkiye’ye giden adım adım iktidar yolculuğumuzda ilçe başkanlıkları; ‘'İstanbul’dan Türkiye’ye Tek Yön İktidar'' derken adımlarımızı planlamak için adımlarımızı daha sağlam atmak için adımlarımızı daha güçlü basmak için ihtiyaç olan bir araçtır.

*Genel Başkanımıza söylediğim gibi daha konforlu daha güzel ilçe binaları bizim rahatça oturmamıza değil sahada, sokakta daha planlı, daha güçlü çalışmamıza vesile olacaktır. O nedenle çok teşekkür ediyorum. O nedenle teşekkürü eksik bırakmayalım diyorum.

“KENDİSİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK İSTEYENLERE SANDIKTA GÜLE GÜLE DİYİN”

*Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olduğunda halkın, on altı milyonun belediyesi olacak dedik. Birileri sadece söylüyor, yapmıyor. Biz söylediğimizin gereğini yapıyoruz.

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimden sonra sadece TÜGVA'lı gençlerin değil bütün İstanbul gençliğinin oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evlere, ihtiyacı olan çocuklara süt gönderirken hangi partiye oy veriyorsun diye sorarak göndermedi. Karşımda Küçükçekmece Belediye Başkanımız var.

*Bir milyondan fazla kişinin ikamet ettiği Küçükçekmece'de artık insanlar hizmet alırken verdiği oya göre hizmet almıyorlar. Sokakta başkanını gördüğünde yüzü gülen bir Küçükçekmece halkı var. Küçükçekmece’ye hizmet ederken eşit, adil ve hakkaniyetli davranan bir Küçükçekmece Belediye Başkanı var.

*Ve karşımda yine Sarıyer Belediye Başkanımız var. Daha fazla sayıda çocuğa üniversite kazandıralım diye uğraşan bir belediye başkanı var. Kadınları daha fazla özgürleştirelim diye çalışan bir belediyecilik anlayışı var. Uzun lafın kısası Esenlerli kardeşlerim, sizden tek bir şey rica edeceğim. Lütfen kendinize güvenin.

*Lütfen örgütlenmenize güvenin. Ve lütfen sizi değil de kendini düşünen, cebini düşünen, kendisini zenginleştirmek isteyen her kim olursa olsun onlara sandıkta güle güle deyin.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sözlerini, “Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini kabul etmiyorum. Yoksulluğu yönetmek yerine yok edeceğim diyen genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamıyla geleceğin aydınlık bir Türkiye’sine eşit, adil ve özgür bir Türkiye olan tüm inancımla ve sizlere olan güvenimle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek bitirdi.

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