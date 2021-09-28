Kaftancıoğlu’ndan CHP’li ismin tutuklanmasına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Denizli'de partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

“HUKUKA GÜVEN YENİDEN TESİS EDİLECEK GÖRECEKSİNİZ”

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “CHP Genel Başkanı'na yumruk atanın serbest, AKP Genel Başkanı'na hakaret edenin ya da etmeyenin tutuklu olduğu siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı halkın iktidarında yeniden bağımsızlığına kavuşacak… Bu sayede hukuka güven yeniden tesis edilecek göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.