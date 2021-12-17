Kaftancıoğlu’ndan ‘Türkan Saylan’ tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Meclisi’nde AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un Türkan Saylan ile ilgili açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantılarının son oturumunda ÇYDD'nin eski başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy'de yaşadığı sokağa adının verilmesine ilişkin konu tartışılırken AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş tepki çeken skandal bir açıklama yapmıştı.

Gökkuş, “Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” demişti.

Eleştirilere neden olan sözlere bir tepki de ÇYDD'den geldi.

“HADSİZ BEYANLARI İADE EDİYORUZ”

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gökkuş'un Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz. Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır. Türkan Saylan ‘ortak değerlere saygı duymayan' bir kişi değil, ömrü boyunca toplumda ‘ortak değerler' yaratmak için çalışan bir aydındır” denildi.

“UYARILARINI GÖRMEYENLERİN DURUMU ORTADA”

Türkan Saylan'ın bir toplum önderi olduğu vurgulanarak “Türk Halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan'ı anlamamış olanların, O'nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır” ifadeleri kullanıldı.

“YASAL SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

* Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca'yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan'a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız.

* ÇYDD'nin unutulmaz Genel Başkanı ve ülkemizin gururu Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar karşısında yasal süreci başlatacağız.

KAFTANCIOĞLU: SEN KİMSİN? HADSİZ!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından Gökkuş'a çok sert tepki göstererek “Türkan Saylan hocamdır. Türkan Saylan Lepra hastalığını bitirendir. Türkan Saylan kız çocuklarını topluma kazandırandır. Türkan Saylan Cumhuriyetin yetiştirdiği bir doktordur. Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır. Sen kimsin? Hadsiz!” paylaşımında bulundu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI: İSMİNİ BEN ASACAĞIM

İBB Meclisi'nde yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da “FETÖ Kumpası sonrası aramızdan ayrılan, Arnavutköy mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını ben ve halkımız Beşiktaş'ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar” dedi.

Türkan Saylan hocamdır Türkan Saylan Lepra hastalığını bitirendir Türkan Saylan kız çocuklarını topluma kazandırandır Türkan Saylan Cumhuriyetin yetiştirdiği bir doktordur Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır Sen kimsin? Hadsiz! pic.twitter.com/osQ4V0sOII — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 17, 2021

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