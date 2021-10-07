Kaftancıoğlu’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020'de CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu tarafından açıklama yapıldığı aktarıldı.

KAFTANCIOĞLU SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasının ardından Fahrettin Altun'un avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu tarafından yapılan açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraka göre, Fahrettin Altun’un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği, Altun’un eyleminin suç teşkil ettiğinden bahisle yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

İBB GÖREVLİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İddianamede, Valilik ön inceleme raporuna göre yapıya usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında da kamu davası açıldığı belirtildi.

SAVCILIK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRINI AŞTIĞINI BELİRTTİ

Savcılık, Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturmaya konu açıklaması esnasında müştekiyi hedef alarak dile getirdiği “kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak” şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu iddia etti. İddianamede eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.