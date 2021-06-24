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Kahveci esnafı sitem etti: Bıktık artık, nedir bu çektiğimiz?

DEVA Partisi lideri Babacan'ın İzmir Ödemiş'te karşılaştığı kahvehane esnafı, "Bıktık kahvelerle uğraşmalarından. Nedir çektiğimiz? Bıktık ya! Kahveci nasıl para kazanacak? Akıllarına gelmiyor… Ben 5 bin TL kirayı nasıl ödeyeceğim?” diyerek uygulanan yasaklara sitem etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:28, 24/06/2021
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilçe kongresi vesilesiyle gittiği İzmir Ödemiş'te esnafı ziyaret etti.

Bir kahveci esnafı Babacan‘la konuşurken, kahvehanelerde uygulanan yasaklarla ilgili veryansın etti:

* AVM'ler serbest, yüz kişi oraya giriyor, büyük şirketler serbest.. Oralarda virüs olmuyor, bizim kahvelerde 3 kişi çay içecek ama yasak… Bıktık kahvelerle uğraşmalarından. Nedir çektiğimiz? Bıktık ya! Kahveci nasıl para kazanacak? Akıllarına gelmiyor… Ben 5 bin TL kirayı nasıl ödeyeceğim?

“ÜLKEMİZ BİZE DEĞER VERMİYOR”

Bir fen lisesi öğrenci ise ülkenin öğrencilere değer vermediğinden şikayet etti:

* Bu ülkede öğrencilere, liselilere hiç değer verilmiyor. Çok büyük bir kayırma olduğunu düşünüyorum. Biz fen lisesi öğrencileri olarak üç sene ilkokul tarzı bir okulda okuduk. Yeni yaptıkları okulu ise imam hatibe çevirdiler. Tüm dünyada fen liselerinin laboratuvarı, çalışma imkanları olur ama biz yararlanamadık. Maalesef ülkemiz bize hiç değer vermiyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:19,