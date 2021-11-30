Kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne çatı uçtu

Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak o esnada kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte dün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Akşamüstü ilçedeki bir cadde üzerindeki binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

ANNE VE OĞLU ÇATININ ALTINDA KALDI

O esnada kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Uçan çatı kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düşüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BAKTIK TAHTALARIN ALTINDA ANNE OĞUL YATIYOR”

Esnaf Nizamettin Ertürk, “Biz sese çıktık, bir baktık ki tahtaların altında teyzeyle oğlu duruyordu. Arkadaşlarla beraber tahtaları kaldırdık. Teyzenin bacakları kırık olduğu için ambulansa haber verdik. Anne ve çocuk, 2 yaralı var. Annesinin bacakları, oğlunun da kolu kırıktı. Ambulansı aradık geldi, polis arkadaşlarda geldi. Sonra gönderdik. Büyük bir facia yaşanabilirdi, Allah korudu” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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