Kaleşnikofla ava çıktılar, aldıkları cezayla şoka uğradılar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yasa dışı avlanan 2 şahsa toplam 185 bin 818 TL para cezası uygulandı.

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Gelen ihbar üzerine Uludere’de yasa dışı olarak üç keçi avlayan 2 kişi, Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

İkisi parçalanmış şekilde bulunan avlanan keçilere el konulurken, 2 şahsa toplamda 185 bin 818 TL para cezası uygulandı. Avlanmakta kullanılan iki adet Kaleşnikof silaha da el konuldu. İHA

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