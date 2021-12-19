Kamera önünde İHA çalışanını tokatladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, yanına gelip mikrofonunu ayarlayan ajans çalışanını tokatladığı anlar ortaya çıktı. Olay sonrası Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.

Ahmet KAYA

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17 Aralık tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı, Gaziantep Panorama Müzesi'nden düzenlenen Habertürk TV canlı yayınının hazırlıkları sırasında gerçekleşen skandal bir görüntü ortaya çıktı. Röportajı gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, mikrofonunu ayarlayan kişiye tokat attığı görüldü.

Tokatlanan kişinin İhlas Haber Ajansı’nın Gaziantep muhabiri Ahmet Demir olduğu, yayın sırasında canlı yayın ekibine yardımcı olduğu öğrenildi. Üniversite mezunu Demir, Gaziantep’te efendiliği, hoşgörülü hareketleri ile tanınıyor.

Paylaşılan videoda Sarıkaya’nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen muhabirin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görüldü. O anlarda Sarıkaya’nın bir anda sinirlenip yanındaki ajans çalışanına tokat attığı kameraya yansıdı.

MUHARREM SARIKAYA ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından özür metni yayınlayan Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

*Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA

CHP’Lİ ŞENCAN’DAN TEPKİ

Görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşan Gaziantep-Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan olaya tepki gösterdi. Şencan şu ifadeleri kullandı:

“AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in karşısında gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat atıyor, Fatma Hanım hiç bir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Yazıklar olsun!”

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