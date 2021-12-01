Kan donduran olay! 1 aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı… Valilikten açıklama

Yozgat'ta akıllara durgunluk veren olay yetkilileri harekete geçirdi. Çandır ilçesinde Fatma B. (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Olay sonrası Fatma B. adliyeye sevk edilirken valilikten de açıklama geldi.

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Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma B., çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

KOMŞUSUNA SÖYLEDİ

Fatma B., daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

Fatma B., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen kadının bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği’nce Fatma B.’nin bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi’ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan anne Fatma .B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili annenin yanı sıra baba H.B. ve babaanne de Çayıralan adliyesine sevk edildi. (İHA/DHA)

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