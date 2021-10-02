Kanal İstanbul için yeni ihale tarihleri belli oldu

TOKİ, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy’de inşa edilecek konutlar için etap etap ihaleye çıkıyor.

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TOKİ, Sazlıbosna baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı 540 konut ve 8 dükkandan oluşan ilk etap için 6 Ekim'de, 485 konutluk ikinci etap için 7 Ekim'de ihaleye çıkacağını duyurdu. TOKİ, toplam bin 406 konutluk yeni etapların tarihini de belirledi.

TOKİ, 23 Kasım'da “Arnavutköy İlçesi 3. Etap 679 Konut 8 Adet Dükkan, 1 Adet Ortaöğretim Okulu ve 1 adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” işi için ihale düzenleyecek. 25 Kasım'da da 6. etap için 727 konut, 8 dükkan ve bir cami inşaatı yaptırmak üzere ihaleye çıkılacak. TOKİ böylece Kanal İstanbul kapsamında yapılacak 2 bin 431 konutun ihale tarihini belirlemiş oldu.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Yenişehir'in daha tapularının bile çıkmadığına dikkat çekti. Ataman tepkisini şöyle dile getirdi: “Arsa tapuları yok, hala tarla olarak gözüküyor ama inşaat var. Bunlar Kanal İstanbul aşkına tarlalara kazma bile vururlar. Türkiye'de kim tarlaya inşaat yapabilir? Bu kanuna uygun mu? Bizi sert muhalefet yapmakla suçlayan iktidara soruyorum: Böyle saçmalık olur mu? Her gün televizyon kanallarından Kanal İstanbul'u savunan İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya soruyorum: Esenler'de tarlalara inşaat ve ihale yapabilir miyiz?”