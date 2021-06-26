Kanal İstanbul protesto edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Çılgın proje” diye bahsettiği ve “İnadına yapacağız” dediği projeye karşı çıkan gönüllülerin oluşturduğu sivil toplum örgütü Ya kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, bugün Erdoğan’ın katılımıyla, Kanal İstanbul'un başlangıç noktası olan Sazlıdere Köprüsü’nün temel atma töreni ile eş zamanlı olarak Bakırköy'de protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Protestoya, CHP milletvekili Ali Şeker, HDP milletvekili Züleyha Gülüm ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı.

“KANAL RANT PROJESİDİR”

Ya kanal Ya İstanbul Koordinasyonu gönüllüsü Koray Türkay, yaptığı konuşmada, “Kanal, rant projesidir. Halkların çıkarına herhangi bir şey yoktur. Bugün özgürlük meydanında buralardayız ve etrafımızı polis bariyerleri ile çevirerek, akıllarınca bu mücadeleyi halktan kaçıracaklarını zannediyorlar. Güvenlik birimi bu bariyerlerle aslında bir itirafta bulunuyor. Burada yaşamı savunanları, doğayı savunanları, suyu, Marmara Denizini savunanları halktan kaçırıyoruz, doğanın katledilmesini avunuyoruz diyorlar” ifadelerini kullandı.

“HER İKİ YAKAYA YARDIMLAR NASIL ULAŞACAK?”

Öte yandan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, bilim insanlarının ve muhalefetin tüm itirazlarına rağmen bugün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanın Erdoğan'ın da katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirilecek olan Kanal İstanbul'a ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, deprem riski çok yüksek olan İstanbul'un, mevcut durumda bile deprem toplanma alanları, ulaşım güzergahları “yok edilmişken”, Kanal İstanbul'la bir de ikiye bölünmesinin, afet müdahale olanaklarının karşısında büyük bir engel oluşturacağı ifade edildi. “Afet esnasında, ikiye bölünmüş bir kentin her iki yakasına arama kurtarma ekipleri nasıl ulaşacaktır? Her iki yakasına yardımlar nasıl ulaşacaktır? Afet sonrasındaki yoğun ulaşım hareketliliği, yapılması düşünülen 8 adet geçiş köprüsünden ne kadar akıtılabilecektir” şeklinde soruların cevaplarının olmadığı savunuldu.

“EN ÇILGIN PROJE, DEPREMIN SIFIR CAN KAYBIYLA ATLATILMASINI SAĞLAYACAK PROJEDİR”

Kanal İstanbul'un bir ulaşım ve kentleşme projesi olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Kanal İstanbul'un ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği açıktır. Bu projeden sadece gayrimenkul spekülatörleri ve rant çevreleri kazançlı çıkacaktır. Kanal İstanbul inşa süreci dışında istihdam yaratmayacaktır. Kanal İstanbul, afet öncesi ve sonrası açısından, zaten hazırlıksız olan kenti tümüyle kaos içine sokacaktır. Marmara ve Karadeniz`in sorunlarını artırıp doğaya geri dönülmez zararlar verecektir. Kanal İstanbul yokluğuyla değil varlığıyla bir beka sorunu yaratacaktır. Siyasal iktidar çılgın bir proje gerçekleştirmek istiyorsa, en çılgın projesi, beklenen İstanbul depremini sıfır can kaybıyla atlatılmasını sağlayacak projeleri gerçekleştirmek olmalıdır” denildi.