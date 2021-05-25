Kanal İstanbul’da tapular çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir'in imar ve tapu sürecinde bir adım daha attı. Kanalın etrafına kurulacak Yenişehir güzergahında bulunan Başakşehir ilçesinin Tatarcık Mahallesi'ni de kapsayan Özel Proje Alanı için İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde onaylandı. Net arsa tapularının belirlendiği imar uygulaması, itirazlar için 21 Mayıs'tan itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

“RUHSATLAR İÇİN SON AŞAMA”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Şahintepe, Avcılar Tahtakale, Yarımburgaz etaplarının imar planlarından sonra net tapuların verildiği ruhsatlar için son aşama olan 18 uygulaması Tatarcık etabında başlatıldı ve askıya çıktı. Arnavutköy sınırlarında bulunan 1, 2 ve 3'üncü etapların 18 uygulamasının da önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacağı söyleniyor” dedi.

“RANT AŞKI DURMUYOR”

Böylece Kanal İstanbul'un tüm imar sürecinin bitirilip kanalın çevresine kurulacak Yenişehir alanının tamamen imara açılmış olacağını vurgulayan Ataman “ Cumhuriyet tarihinin en büyük rantı tamamlanmış oluyor. Hükümetin rant aşkının önünde hiç bir güç duramıyor. Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonu itibari ile atılacağı söylenmişti, temelden önce Yenişehir ortaya çıkıyor” diye konuştu.

5.7 MİLYON METREKARELİK ALAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başakşehir Tatarcık bölgesinin imar planları, 2020 yılının Haziran ayında onaylanmıştı. Başakşehir'deki 5.7 milyon metrekarelik alan, Kanal İstanbul projesi için konut, otel, çarşı, çok katlı mağaza inşa etmek üzere “özel proje alanı” olarak planlanmıştı. Planlama alanında 45 bin kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor. Plan açıklama raporunda planlama alanı çevresinde yapımı devam eden ve henüz başlamamış olan büyük proje ve yatırımlar bulunduğuna dikkat çekilerek “Bu projelerden bazıları Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul Projesi, Yenişehir Projesi, 3. Havaalanı Projesi’dir” denilmişti.

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