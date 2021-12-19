Kandilli’deki çocuk parkının ranta açılmasına büyük tepki

İstanbul Kandilli'deki tek çocuk parkının, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak 'ticari alan' olarak kiraya verilmesinin ardından mahalle sakinleri tarafından parkın bulunduğu alanda eylem yapıldı. Eylemde sık sık "Parkımı geri ver" sloganları atıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Üsküdar’ın tarihi semtlerinden Kandilli’deki tek çocuk parkının, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak ‘ticari alan’ olarak kiraya verilmesinin ardından mahalle sakinleri eylem yaptı.

ÇOCUK PARKI OLARAK KALMASINI İSTİYORLAR

Deprem toplanma alanı ve çocuk parkı olan alanın içinde korunması gereken tarihi yapının da bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, ihalenin iptal edilerek alanın çocuk parkı olarak kalmasını istiyor.

Sosyal medya üzerinden parkın geri verilmesi için kampanyalar başlatan mahalle sakinleri bugün yaptıkları eylemde, “Kandilli Parkımı geri ver”, “Parkların sahibi çocuklardır”, “Parklar ticari alan değildir”, “Deprem toplanma alanımı geri ver” yazılı dövizler taşıdı, “Parkımı geri ver” sloganları attı.

Eyleme destek veren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de, “Çocuk parkı olarak Üsküdarlıların hizmetinde olan böyle bir yeri restorasyon adı altında ticarethaneye çevirmek ve parkı yok etmek asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi vardır ve Türkiye'de bu sözleşmeye taraftır. ‘Ne olacak çocuk parkı ticarethane olsa’ denilemez” dedi.