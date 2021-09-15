Kangrene dönüşen taksi sorununa yeni düzenleme

İBB Meclisi’nde İstanbul’un kangrene dönen taksi sorunu ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Taksi uygulamaları artık İBB’den lisans alarak çalışabilecek. Taksileri denetlemek üzere Taksi Yönetim Merkezi kurulması için de meclis kararı alındı. Ayrıca İBB bünyesinde İstanbul’da artan mülteci hareketliliği nedeniyle Göç ve Uyum Politikaları Şube Müdürlüğü kurulmasına da karar verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. İstanbulluların en çok şikayet ettiği sorunların başında gelen taksilerle ilgili düzenlemeler yapıldı.

TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Taksileri denetlemek, ceza ve idari yaptırım uygulanması için Taksi Yönetim Merkezi kurulmasına karar verildi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, konuyla ilgili bilgi vererek “7 ay önce bu merkezle ilgili teklif başvurusu yapılmıştı. Bayrampaşa Otogarı'nın içinde kuruldu ve birkaç gün önce açılışı yapıldı. Taksilerin içindeki ve dışındaki kameralarla yol durumu ve diğer sorunlar denetlenecek. Diğer toplu taşıma araçlarının da denetleneceği bir yere doğru evrilecek” dedi.

Sarı 5 bin yeni taksi teklifinin UKOME'de 8 kez reddedilmesine de tepki gösterdi. AKP'li İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, “5 bin taksinin ısıtıp ısıtıp gündeme getirmeleri artık baydı. Kendilerine de pay düşer diye sürekli bu konuyu gündeme getiriyorlar. 5 bin taksi sorunu çözmez. İBB önce 17 bin mevcut taksinin denetimini yapıp görevini yerine getirsin” dedi.

İBB, TAKSİ UYGULAMALARINA LİSANS VERECEK

İstanbul'da taksi hizmetine erişim ve yönetimi için çevrimiçi uygulamalar ile ilgili de “Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı” düzenlemesi yapıldı.

Taksi uygulamaları artık İBB'den lisans alarak çalışacak. En az 500 taksi şartı aranacak. İBB de lisans bedeli olarak firmalardan yıllık 150 bin lira alacak. Sarı, bugüne dek İBB'nin taksi çağırma aplikasyonlarının dışında olduğunu yeni getirilen sistem ile İBB'nin lisanslama yapmaya başlayacağını söyledi.

Sarı “Lisans için firma başına en az 500 taksi olması şartı getirildi. Teklifte şirketten alınacak lisans bedeli yıllık 500 bin TL'ydi, komisyon 150 bin TL'ye indirmiş. Belediyeyi gelir durumunun desteklenmesi gerek, neden düşürüldü anlamadık” diye konuştu.

YENİ BİRİMLER KURULDU

İBB bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğü adıyla yeni birim kuruldu. Yuvamız İstanbul faaliyetleri nedeniyle büyüyen personel hacminin yönetimimin kolaylaştırılması, iş süreçlerinin takip ve denetimi için “Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü” kurulmasına karar verildi.

Ayrıca kentte artan mülteci hareketliliği nedeniyle Göç ve Uyum Politikaları Şube Müdürlüğü kuruldu. Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı'nın adı “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirildi ve “Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı” olarak yeni birim kuruldu.

2 YENİ BİRİM KURULMASI TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Organizasyon Gelişim Şube Müdürlüğü adıyla yeni birim kurulması teklifi, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanında olduğu gerekçesi ile reddedildi.

İtfaiye içinde “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulması teklifi AKP grubu tarafından “kadrolaşmak için kurulmak isteniyor” gerekçesi ile reddedildi. CHP'liler, İtfaiye'de görevli memurların çalışacağını kadrolaşmanın mümkün olmadığını belirterek bu konuda ilgili birime yılda 25 bin dosya geldiğini, iş yükünün çok fazla olduğunu bu yüzden ayrı müdürlük kurulması gerektiğini söylediler.

KOMİSYON, 1.9 MİLYONLUK DAİRELERE “SOSYAL KONUT” DEDİ

İBB Emlak Müdürlüğü'nün Gaziosmanpaşa'da 35 adet konutun satışı ile ilgili teklif de gündeme geldi. Teklifte, geçtiğimiz yıl temmuz ayı meclisinde alınan karar ile satışını talep ettikleri konutların kentsel dönüşüm ve tasfiye çalışmalarında değerlendirilmek üzere “sosyal konut” olarak üretildiği gerekçesiyle satış taleplerinin reddedildiği hatırlatıldı.

Söz konusu konutların İBB şirketi KİPTAŞ tarafından yaptırılmış ve 2017 yılında alınan meclis kararı doğrultusunda takas işlemi ile alındığından “sosyal konut” olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Konutların şu anki satış fiyatlarının yaklaşık 1.9 milyon TL, ortak giderlerinin de daire başına aylık ortalama bin 200 TL olduğu kaydedildi. Sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların bu bedeli ve aidatları ödemesinin mümkün olmadığı ayrıca konutların boş kalmasından dolayı belediyenin her yıl yaklaşık 500 bin TL aidat yükü ve ek olarak da yıpranma masrafıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Bu nedenlerle konutların satışı için onay istendi. AKP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon deprem kuşağında yer alan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan bu konutların bu işler için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı müdürlüğüne iade etti.

Meclis oturumunda ayrıca yeni yapılan konutlardan alınan Birim Otopark Bedeli 2021 yılı için 27 bin 200 TL olarak belirlendi.