Kanıyla, kendisini vuran eşinin adını yazmıştı… Karar açıklandı

Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan'ın davasında karar açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı.

Ragıp Canan savunmasında “Ben 18 aydır tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım.

Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle, üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebebim yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur. Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim. Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu” diye konuştu.

EŞE KARŞI KASTEN SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN HAPİS

Ragıp Canan savunmasının devamında “Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım” şeklinde konuştu.

Ragıp Canan savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Ragıp Canan, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Silahla tehdit” suçlarından beraat ederken, Eşe karşı kasten silahla yaralama” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“ZALİME DE TEKRAR ÖZGÜRLÜK SUNDULAR”

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, “18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli 2 sene yatacak ve çıkacak. 3 4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten Allah’ım beni öldür. Bu adamdan kurtar diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nurtaç Canan, defalarca kendisini darp eden ve aldatan 23 yıllık kocasından ayrılmak istedi. Nurtaç Canan kararını kocasına anlatınca, darp edildi. Kocası tarafından üzerine ocaktaki çaydanlık fırlatıldı. Kocası Ragıp Canan’ın yaptıklarına rağmen kararından vazgeçmeyen Nurtaç Canan, eşyalarını toplamak için evine gitti. Tam kapıdan çıkarken kocası içeriye girdi. Karısını gitmemesi için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra ise silahını çekerek 46 yaşındaki kadının belinden aşağıya 5 el ateş etti.

KANIYLA YAZMIŞTI

Saldırgan, karısının telefonunu ve banka kartını alarak kaçtı. Öleceğini düşünen Nurtaç Canan ise “Anne baba hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ diye yazmıştı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Önce intihar sanıldı... Kocasını öldürüp ardından yakmış