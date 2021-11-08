Kantindeki çiğ köfte, 60 öğrenciyi zehirledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda iddiaya göre kantinden aldıkları gıdaları tüketen 60 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda iddiaya göre okul kantininde çiğ köfte alan öğrenciler bir süre sonra kusma gibi şikayetleri olmaya başladı. Belirti gösteren öğrencilerin artması sonucu okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrencisi sayısının ilk belirlemelere göre 20’ye yaklaştığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin okulda ilk müdahaleyi yaptığı öğrenciler ambulans ve polis otolarıyla Turgutlu’da hastanelere sevk edildi.

BAŞKA BİR OKULDAN DA ZEHİRLENME HABERİ GELDİ

Turgutlu ilçesinde Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından başka bir okulda daha öğrencilerin zehirlendiği öğrenildi.

İddiaya göre Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencilerin aynı belirtiler göstererek rahatsızlandığı gözlenirken bu okulda ki öğrencilerde sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Her iki okulda da gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrenci sayısının 60’ın üzerinde olduğu öğrenildi.

KAYMAKAM YILMAZ: SONUÇLARA GÖRE GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencileri ziyaret edip, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi de alan Kaymakam Yılmaz, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konunun takip edildiğini söyledi.

Kaymakam Yılmaz, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerinden gıda örnekleri alınmış olup, sonuçlara göre gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır” dedi.

Hastane yetkilileri, zehirlenme şüphesiyle getirilen öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtip, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduklarını söyledi.

Kaymakam Ali Yılmaz’a, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Özşahin eşlik etti. İHA-DHA

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