Kapadokya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite kadrolarına araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 08.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 22.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.10.2021

Sınav Tarihi : 25.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.10.2021

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420

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