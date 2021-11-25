Kapısız tuvalet vatandaşı isyan ettirdi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, Koyun Baba Mahallesi Arafat Tepesi mesire alanında bulunan umumi tuvaletin giriş kapıları tuğla ile örülerek kullanıma kapandı. Bu ilginç durum karşısında kapısı olmayan tuvaletin görenler fotoğrafını çekereksosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

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25 yıldan fazladır Osmancık halkına ve günde 10 binden fazla aracın geçtiği D-100 Karayolunu kullananlara hizmet veren Arafat tepesi mesire alanında bulunan umumi tuvaletin giriş kapıları tuğla ile örülüp sıvanarak kullanıma kapatılması tepkilere neden oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Uzun zamandır umumi tuvaletin hizmet vermediğini belirten vatandaşlar şu ifadeleri kullandı;

*Doğu Anadolu ve Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan karayolunu kullanarak ilçemizde mola veren birçok aile yemeklerini yiyip, ihtiyaçlarını gidermek için bu mesire alanını kullanıyor. Yemek öncesi yemek sonrası elini, yüzünü yıkamak isteyen, ihtiyacını gidermek isteyen insanlar bu umumi tuvaleti kullanmak istediklerinde binanın etrafında aranıyorlar, dolanıyorlar fakat bir türlü kapısını bulamıyorlar.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

*Tuvaletin binası var, kapıları yok. Giriş, kapıları aşağıdan yukarıya doğru örülerek sıvanmış. Bu ilginç durum karşısında kapısı olmayan tuvaletin görenler fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Tuvalet giriş kapılarının neden örülerek kapatıldığını bilemiyor, bir anlam da veremiyoruz. İHA

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