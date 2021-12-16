Kar, yağmur, soğuk… Hava durumu uyarıları sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca yurt, kar ve yağmur yağışı altında olacak. Sıcaklıklar bugünden itibaren hissedilir düşüş yaşayacak, soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji, hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurdun hemen hemen tüm şehirlerinde yağış beklenirken, kıyı kesimler yağışlardan yağmur olarak etkilenecek, iç ve yüksek kesimlerde ise kar etkili olacak. Soğuk hava dalgası gelecek hafta da etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar gelecek hafta başında İstanbul’da 3 dereceye kadar düşecek.

KAR İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI

Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri’nin bazı köylerinden kar İstanbul’a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ADANA VE HATAY’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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