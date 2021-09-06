İçişleri Bakanlığı’ndan sel felaketiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır” diye konuştu.

Çataklı’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir

*Rize ve Artvin sel afetinde ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar toplam 4 bin 737 personel ve 1292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır.

* Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir. 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellendi.