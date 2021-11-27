Karamollaoğlu: Bu anlayışla ülke yönetilmez

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "'İki kere iki kaç eder?' sorusuna; 'Alırken mi satarken mi?' cevabını veren bir anlayışla bu ülke yönetilemez! Bu zihniyeti değiştireceğiz! Mantığa, matematiğe ve vicdana ters düşen bu yanlış ekonomik anlayışı birlikte dönüştürecek ve sağlıklı bir zemine taşıyacağız" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sosyal medyadan sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten son dönemde yapılan açıklamalara değinen Karamollaoğlu, “Faizi yükseltirken; ‘Faiz dünya gerçeği!’ Faizleri indirirken; ‘Nas var!’ Zam verirken; ‘Enflasyon %19!’ Vergi, ceza ve harçlara zam yaparken; ‘%36.2!’, ‘İki kere iki kaç eder?’ sorusuna; ‘Alırken mi satarken mi?’ cevabını veren bir anlayışla bu ülke yönetilemez!” dedi.

“MANTIĞA, MATEMATİĞE VE VİCDANA TERS”

Karamollaoğlu, “Bu zihniyeti değiştireceğiz!” diye devam ettiği açıklamasını, “Mantığa, matematiğe ve vicdana ters düşen bu yanlış ekonomik anlayışı birlikte dönüştürecek ve sağlıklı bir zemine taşıyacağız” sözleriyle tamamladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında “#VatandaşımınYanındayım” etiketini kullandı.

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