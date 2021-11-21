Karamollaoğlu: Çalıştığı halde geçinemeyenlerde anormal bir artış var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Karamollaoğlu, “Maalesef işsizlikte de zirveye çıktık, çalıştığı halde geçinemeyen insanların sayısında da anormal bir artış var. Belirli bir zümre var, onların keyfi yerinde. Ama bu memlekette 84 milyon insan var.” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 5. olağan Bingöl kongresinde konuştu.

“SİYASETİN ESAS AMACI TOPLUMUN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK”

“Halkımızın arasında genelde siyaset ‘üçkağıtçılık mesleği' olarak tarif ediliyor.” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Çünkü insanlar siyasette birçok zaman karşısında bulundukları topluluklara göre tavır değiştiriyorlar. Halbuki siyasetin esas maksadı toplumun problemlerine derman olmaktır, çare aramaktır. Başarırsan kalırsın, başaramazsan da gidersin.

Toplumu manipüle etmek, uğraşmak hiçbir zaman siyasetçilere yakışmaz. Bütün siyasiler bir araya gelip ülke meselelerini birlikte konuşabilmeliler. İnsanca; kavga ederek, birbirine hakaret ederek, ağır ithamlarda bulunarak değil.”

“KABUL EDEN EDER, ETMEYEN ETMEZ”

Siyasi partilerin birbirinin düşmanı olmadığının altını çizen Karamollaoğlu, “Hasmı da değildir. Peki nedir? Rakibidir. Oturup konuşalım ya. Halkımız da bizim hangi politikalarla uğraştığımızı bilsin. Yöneticiler birbirine hakaret ederse aşağıda kavga çıkar. Onun için biz her siyasi partiyle görüşmeyi bir görev addediyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylüyoruz. Kabul eden eder, etmeyen etmez.” açıklamasında bulundu.

“BELİRLİ BİR ZÜMRENİN KEYFİ YERİNDE”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “İşsiz insan kalmamalı bu memlekette. Çalışıp da geçinemeyen insan da kalmamalı. Maalesef işsizlikte de zirveye çıktık, çalıştığı halde geçinemeyen insanların sayısında da anormal bir artış var. Belirli bir zümre var, onların keyfi yerinde. Ne kazandıklarını, ne kadar kazandıklarını, nasıl kazandıklarını onlar bile bilmiyor. Ama bu memlekette 84 milyon insan var.” açıklamalarında bulundu.

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