Karamollaoğlu: En az bir sene erken seçim beklemiyorum

Eskişehir’de partisinin 7. Olağan Genel Kurulu’na katılan katılan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen erken seçim sorusuna, "Cumhurbaşkanı erken seçim konusunda ‘Evet’ demediği müddetçe biz erken seçim türküsünü söyleriz, o da çalışmalarına devam eder. Ben çok erken bir seçim olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene sonu veya 2023 yılı başı seçim olur" yanıtını verdi.

Kemal ATLAN

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir'deki programına katılmak için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Karamollaoğlu, Eskişehir Garı'nda partilileri tarafından ‘Bilge başkan, genel başkan' sloganları ve meşalelerle karşılandı. Karamollaoğlu'na partililer tarafından Eskişehirspor atkısı hediye edildi. Karamollaoğlu'nun Eskişehir'deki programı için emniyet güçlerinden koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

“EYT SORUNU İSTENİLİRSE ÇÖZÜLÜR”

Karamollaoğlu, daha sonra Eskişehir Odunpazarı bölgesindeki tarihi Kurşunlu Camii'nde öğlen namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafları ziyaret etti. Mihalıççıklılar Derneği'nde çay içen Karamollaoğlu'na Eskişehir'in meşhur haşhaşlı böreği ikram edildi. EYT Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Kara, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sorunlarını anlattı, destek isteyerek, sorunlarını anlatan dosya verdi. Kara, EYT sorununun çözülmesiyle birlikte Türkiye'deki işsizlik sorununun da çözüleceğini söyledi.

Karamollaoğlu, “Bu konu süratle ele alınması gereken bir konu. Bu konu ortaya akıl almaz bir mantıkla çıktı. Vatandaşımız o sırada kendi isteğiyle emekliliğe gönülleriyle gitmeleri böylece boşalan kadroların da doldurulması, o kadroları da kendi kadrolarıyla doldurulmaları için bir vesile yapmışlar bunu. Ama arkasından da bunun doğurduğu problemler çok büyük boyutlar kazanmış. Maalesef mağduriyetler artmış, sizler de bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyorsunuz. Buna benzer Türkiye'nin birçok problemi var. Aslında iktidar bu sorunu çözmek istese bunu gündemine alır, haa herkesi tatmin etmeyebilir. Ama bir çözüm ortaya koyar. Şimdi maalesef Türkiye'de bu yapılmıyor” şeklinde konuştu.

“SEÇİM İTTİFAKI İÇİN SEÇİM MAHALLİNE GİRİLMİŞ OLMALI”

Seçim ittifakı hakkında düşüncelerini açıklayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* Adaylar, seçim sandığı mahalline girilmeden belli olmaz. Şu anda bizim hangi ittifakta bulunacağımızı da biz ancak seçim sandığı mahalline girdiğimiz zaman deklere ederiz. Bazı düşüncelerimiz vardır, fikirlerimiz olur o ayrı konu. Ama bugünkü şartlarda seçim ittifakı dediğimiz ittifak seçime ait bir ittifak. Yani bir koalisyon değil. Bunu vatandaşımızın, insanımızın iyi bilmesi lazım. Seçimden sonra nasıl, hangi şartlar oluşur? Eğer bir koalisyon olacaksa bu nasıl ortaya çıkar o zaman belli olacak. Adayların da bugünden belli olması bu yönüyle mümkün değil, doğru da değil.

* Cumhur İttifakının adayı bugünkü şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı gözüküyor. Kendileri de deklere ediyorlar bunu. Ama diğer taraftan bir ittifakın şu anda, hemen bir aday açıklamasının ben mantıklı kanaatinde değilim. Bunu birileri özellikle işte medya meşgul olsun, medyayı meşgul edelim, insanların da zihinlerini meşgul edelim habire zorlayıp duruyorlar. Zorlamayla da aday ortaya çıkmıyor. Ben henüz erken buluyorum. Seçim sattı mahalline girildiği zaman aday belirlenir. Çünkü o zaman ittifaklar daha sağlam olur, belirgin olur. Her ne kadar tahminlerim olsa bile seçim kararı alındıktan sonra belirlenir.

“CUMHURBAŞKANI ‘EVET’ DEMEDİĞİ MÜDDETÇE BİZ ERKEN SEÇİM TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERİZ”

* Aslında problemler yoğunlaşıp, iktidara güven sarsıldığı zaman bir erken seçim faydalı olabilir. Ancak burada muhalefet hangi tepkiyi gösterirse göstersin erken seçim konusunda karar alma mercii cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı bu konuda ‘Evet' demediği müddetçe biz erken seçim türküsünü söyleriz, o da çalışmalarına devam eder. Ben çok erken bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi 2023 yılına kadar da bu seçimlerin erteleneceğini düşünüyorum.

* Büyük bir ihtimalle seçim kanununda bazı değişiklikler yapacaklar. Anayasaya göre bu değişikliklerin uygulanabilmesi için üzerinden en az bir sene geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı önümüzdeki sene sonunda eğer bu değişiklikleri bu ayın sonuna kadar gerçekleştirirlerse önümüzdeki sene sonunda bir erken seçim yapma ihtimali büyüktür. Önümüzdeki sene sonu veya 2023 yılı başı.

Karamollaoğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin 7. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Toplantıya CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ile çok sayıda partili katıldı.