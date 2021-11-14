Karamollaoğlu: Seçim varmış gibi çalışmakla mükellefiz

İstanbul'da partisinin ilçe kongresine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz hazırlığımızı bir seneye göre yaptık. En fazla 15 ay sonra seçim varmış gibi çalışmakla mükellefiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul’da partisinin Bağcılan 7. Olağan Kongresi’nde katıldı. Partililere hitap eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

HUZUR BULAMAZSINIZ

– Ne istiyoruz biz. Çok açık ve net. Biz ülkemizde de bütün komşu ülkelerde ve bütün dünyada huzur olsun, barış olsun, insanlar saadet içinde olsun istiyoruz. Sadece kendimiz için değil bütün insanlık için istiyoruz. Bunun tesisi ancak dünyada insan haklarına saygılı, fikir ve inanç hürriyetinin kamil manada sağlanması ile gerçekleşir. Başka türlü bu olmaz. Herkes inancından dolayı bir baskı altına girerse, zorlanırsa siz o ülkede, o bölgede huzur bulamazsınız. Bunu neyle teminat altına alacaksınız? Bu da adaletle teminat altına alınır.

BİZ HAZIRLIĞIMIZI SENEYE GÖRE YAPTIK

– Önümüzdeki seçimlere kadar, bir buçuk sene en fazla, bir sene sonra seçim olma ihtimali var. Daha doğrusu meclise şu anda AKP’nin sunacağı Seçim Kanunu’ndaki değişikliklerden sonra değişiklikler gerçekleşecek. Onların yürürlüğe girmesi için en az bir sene lazım. Bu sene içinde gerçekleşirse bu değişiklikler, önümüzdeki sene sonundan itibaren, seçime gidebilir iktidar. Biz hazırlığımızı bir seneye göre yaptık. En fazla 15 ay sonra seçim varmış gibi çalışmakla mükellefiz. Burada ancak insanlara ulaşabilirsek, başarılı bir çalışma yürüttük manasına gelir.

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