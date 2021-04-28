Karamollaoğlu’ndan alkol yasağı açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ortak basın toplantısında tam kapanma uygulamasında alkollü içki satışının yasaklanmasını şöyle yorumladı:

* Burada dikkatleri başka tarafa çekmek gibi bir gayret var. Bu tarzdaki davranışlarla dikkatler vatandaş nezlinde başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğurulmaya çalışılıyor. Esas olan esnafın sıkıntısıdır. Hakikaten esnaf; bir toplumda en önemli yeri işgal eden, üretici ile tüketici arasındaki en önemli rolü oynayan kesimdir.

* Hizmet sektörü var, üretim sektörü var ama bunların derdiyle doğru dürüst bugüne kadar hiç ilgilenilmedi maalesef. Hiç ilgilenilmedi. Başka bir yerlerde birtakım kararlar anılırken önce o kararın doğuracağı zararları bertaraf etmek için birtakım adımlar atılır. Arkasından da karar deklare edilir.

* Burada esnafın içinde yaşadığı problemleri nasıl çözeceği konusunda hiçbir teklif, temenni ortada yok. Bu, Türkiye'nin en ciddi problemlerinden bir tanesi. Esnaf deyince zaten kendisi çalışan bir insan ama büyük bir kesimin de yanında bir çırağı, bir işçisi daha var.

* Bundan dolayı bu noktayı çok hızlı bir şekilde telafi etmeleri gerekir; özellikle de bu kadar uzun bir süre buralar kapalı kalacaksa. Ben birtakım tedbirleri bilahare açıklarlar diye düşünüyorum. Geç kalmış olacak ama geç kalmak; hiç yapmamaktan daha iyidir, kanaatindeyim.

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