Karamollaoğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Kurulduğu ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına dünyanın en parlak yıldızı olarak girebilmesi için hep birlikte daha çok gayret göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı.

* Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen aziz milletimizin kararlılıkla giriştiği İstiklal Mücadelemiz büyük bir zafer ile sonuçlanmış; geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet ile taçlandırılmıştır.

*Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.Kurulduğu ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına dünyanın en parlak yıldızı olarak girebilmesi için hep birlikte daha çok gayret göstermeliyiz.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!