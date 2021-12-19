Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken ittifak açıklaması

Partisi'nin 8. Olağan Bursa İl Kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifak adedinin artması oyların dağılması manasına gelir. Bu da iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar" dedi.

Halil ATAŞ

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Partisi’nin 8. Olağan Bursa İl kongresine katıldı.

“ERBAKAN HOCAMIZ HERKESE ZAM VERMİŞTİ”

Kongrede asgarî ücret değerlendirmesi yapan Karamollaoğlu, “Asgari ücret gündemimize oturdu sayın Cumhurbaşkanı da kendisinin ifadesiyle görülmemiş bir artış yaptı. Yüzde 50. ‘Görülmemiş’ dedi de, o kadar uzun değil. Kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde 1996 yılında ilk kademede, yüzde 50 zammı rahmetli Erbakan hocamız herkese vermişti. Onun arkasından da altı ay içinde bir yüzde 25, bir yüzde 20 zam yaparak yüzde 130 zam yapmıştı. Bunu unuttu” dedi

“BUĞDAYA YÜZDE 110, FINDIĞA YÜZDE 250 ZAM YAPILDI”

Karamollaoğlu, “Bu da yetmedi ziraatte tarımda çalışanlara buğday üreticisi yüzde 110 zam aldı. Fındığa yüzde 250 zam yapıldı. Pancar üreticisine de gitti yüzde 250. Yani bir tarafı ayağa kaldır, öbür tarafı bırak ihmal et o zaman siz huzur bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON YÜZDE 100 İSE YÜZDE 90 ZAM YAPSANIZ KIYMETİ YOK”

“Siz enflasyon olan bir ortamda zammın hangi nispetle olduğunu söylemenizin çokta önemi yok” diyen Karamollaoğlu, “Enflasyon dediğinizi nasıl tarif edeceğiz bugün pahalılık diyelim. Eğer enflasyon yüzde 100 ise, siz yüzde 90 zam yapsanız hiçbir kıymeti yok neden, çünkü halkın yüzde 10 fakirleşmesine imkan veriyorsunuz demektir” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİ KÂR EDEMEZSE BIRAKIR GİDER”

Süt ineklerinin kesildiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Allah aşkına Türkiye’de insanlar süt ineklerini kesmeye başlamış. O sütü alabilmek için hayvanını besliyor. Ama bugünkü süt parasıyla geçimini sağlayamıyor. Çiftçi kâr edemezse çiftçiliğe devam eder mi. Bırakır gider” dedi.

“BİRİLERİ ARADA KAZANIYOR”

Faizin bir sömürü olduğu kanaatinde olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, “Ama faizi kaldırdık demekle faiz ortadan kalkmıyor ki. Halk arasında yine devam ediyor. Merkez Bankası faizleri indi. Arada bir 100 puan indiriyorlar. Peki, banka faizleri. Bu ne kadar inerse banka faizleri o kadar artıyor. Milletin Merkez Bankası ile bir alışverişi yok ki. Birileri arada kazanıyor. Kim, işte o meçhul” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ÜLKE DÜNYADA YOK”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Siz iktidarda birisiyle davalı olduğunuz zaman hakkınızı alabiliyorsanız adalet vardır. Aramıyorsanız, hiç kimse bu ülkede adalet vardır diyemez.

Ülkenin problemleri çözülecek dediğiniz zamanda birinci şart; işi ehline vermektir. Doğru yapılır. Faydalı olur. İşi ehline vermezseniz, siz ülkenin problemlerini çözemezsiniz.

Türkiye’de tek bilen var onda sayın Cumhurbaşkanı. Bakanlar, uzmanlar bile, ben şöyle düşünüyorum ama sayın cumhurbaşkanımız neyi taktir ederse o olur diyor. Sen bir defa otorite karşısında fikrini, inancını bağımsız şekilde söyleyecek yapıda olmalısın. Bir kişi Türkiye’nin bütün problemlerini anlayıp, çözecek böyle bir ülke dünyada yok.”

“İKTİDARIN HOŞUNA GİDER”

İttifak düşüncesini de aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu;

“İttifak adedinin artması oyların dağılması manasına gelir. Bu da iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar; çıkaracağı milletvekilleri itibarıyla. Bugünkü sistem öyle işliyor. Bu konular görüşülmesin demem ama benim kanaatim şimdiden kesin bir tavır sergilemek veya tavır beklemek doğru olmaz. Bu arayış devam edecek.

Türkiye’de iktidar mantığının değişmesi gerek. AKP şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AKP de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez.”

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