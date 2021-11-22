Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ tepkisi: Bunun adı olsa olsa algı yönetimidir

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" sözlerini sarf ettiği açıklamalarına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Ekonomik Kriz değil; ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor. Bunun adı ekonomi yönetimi değil; olsa olsa 'algı yönetimi'dir!" ifadelerini kullandı.

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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kurdaki artış ve ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklamalarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan tepki geldi.

“BUNUN ADI OLSA OLSA ALGI YÖNETİMİDİR!”

Karamolloğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

– Zam değil; ‘güncelleme',

– Yüksek döviz kuru değil; ‘rekabetçi kur',

– Ekonomik Kriz değil; ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı' diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor.

* Bunun adı ekonomi yönetimi değil; olsa olsa “algı yönetimi”dir!”

“İLK ADIMI PROBLEMLERİN VAR OLDUĞUNU KABUL ETMEKTİR”

Sert eleştirilerini devam ettiren Karamollaoğlu, “Saadet Partisi olarak artık algılar değil çözüm önerileri konuşulsun istiyor, bunun gayretini veriyoruz. Bunun ilk adımı da problemlerin var olduğunu kabul etmektir, kavramlara işimize geldiği gibi takla attırmak değil! Biz problemleri biliyoruz ve bunları çözmeye de talibiz!” dedi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNDE ‘EKONOMİDE PROBLEM YOK’ YANITI ALINCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Karamollaoğlu, “Erdoğan ‘Ekonomide hiçbir problem yok, insanlar memnun, işsizlik abartılıyor’ dedi. Ben de ‘Bu kanaat değişmediği müddetçe siz politikalarda bir değişiklik yapamazsınız' dedim” açıklamasında bulunmuştu.

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