Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a: Ekonominin kitabı nasıl yazılırmış hepimiz çok yakında göreceğiz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" sözlerine göndermede bulunarak, "Enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin bugün gerçekleştirilen 7. Olağan Pendik İlçe Kongresi'nde ekonomik sıkıntılara değindiği konuşmasının ardından, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” sözlerine göndermede bulundu.

“KARAMSAR İKLİMİ VE KÖTÜ EKONOMİK TABLOYU TERSİNE ÇEVİRMEKTE KARARLIYIZ”

Karamollaoğlu, paylaşımında “İnsanımız arabasına biniyor, gözü yakıt göstergesinde. Evine geliyor, gözü sayaç göstergesinde. Markete gidiyor, gözü fiyat etiketlerinde! Ekonomi nasıl düzelir arayışı içinde olması gerekenler ise, algıyı nasıl düzeltiriz telaşına düşmüş. Biz, bu karamsar iklimi ve kötü ekonomik tabloyu tersine çevirmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

“EKONOMİNİN KİTABI NASIL YAZILIRMIŞ ÇOK YAKINDA GÖRECEĞİZ”

Karamollaoğlu, Saadet Partisi iktidarında yapılacakları da sıraladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Enflasyon nasıl kontrol altına alınır,

-Hayat pahalılığı nasıl son bulur,

-Alım gücü nasıl yükselir,

-Paramızın itibarı nasıl korunur,

-Ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!

ERDOĞAN’IN ‘EKONOMİDEN HERKES MEMNUN’ DEMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşen Karamollaoğlu, ekonomiyle ilgili eleştirilerini ilettiğinde, Erdoğan’dan “Ekonomide hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar bundan daha iyisi olmadı” yanıtı aldığını aktarmıştı.

Yoksulluğu, asgari ücretin durumunu, emeklileri, piyasadaki darlıkları anlatmasına rağmen Erdoğan’ın “Ekonomi çok iyi, insanlar memnun. Bunlar abartılıyor. İşsizlik diyorsunuz ama bu abartılı bir konu” dediğini belirten Karamollaoğlu, “Ben o zaman şunu söyledim; şu anda devlet yoksul olan, geçinmeyen ailelere 400-600 lira destek veriyor. Niye veriyor bunu? Bu kadar paraya muhtaçlar demek. Ama herkes memnun diyor. Bu kanaat değişmediği müddetçe siz politikalarda bir değişiklik yapamazsınız” demişti.

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