Karamollaoğlu’ndan iktidara dolar tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik gidişatla ilgili iktidara sorular yöneltti. İktidara peş peşe sorularını sıralayan Karamollaoğlu, "Artık vatandaşlarımızın şu kararı vermesine imkan tanıyın: Devam mı? Yeni bir başlangıç mı? Karar aziz milletimizin olmalıdır ve milletimizin vereceği hükmün başımız-gözümüz üstünde yeri vardır! Bu krizden çıkışın yolu budur!” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan kur kriziyle Türk lirasının tarihi değer kaybının ardından açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, iktidara madde madde sorular yöneltti ve krizden çıkış yolu önerisini sundu.

“BU ÇIKMAZ SOKAKTA SON SÜRAT İLERLEMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?”

İktidara “Milletimizi Bilgilendirin” çağrısı yapan Karamollaoğlu, “Siz bu politikaları bilerek ve benimseyerek mi uyguluyorsunuz, yoksa ‘dış güçler' ülkemiz üzerinde yeni bir operasyon mu yapıyor?” diye sordu.

İktidardan açıklama isteyen Karamollaoğlu, “Açıklayın, gerçekten yeni bir şeyler mi deniyorsunuz, yoksa daha önce denediklerinizin faturasını şimdi millete mi ödetiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İktidara “Tercihinizi yapın” diye seslenen Saadet Partisi lideri, “Uzmanlara, muhalefete hatta kendi partinizden sağduyusunu kaybetmemiş işin ehli kişilere artık kulak verecek misiniz, yoksa girdiğiniz bu çıkmaz sokakta son sürat ilerlemeye devam mı edeceksiniz?” sorularını sordu.

Son olarak iktidara, “Vicdanınıza Sorun: Hâlâ doğru yolda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?” diye seslenen Karamollaoğlu, “Ve artık vatandaşlarımızın şu kararı vermesine imkan tanıyın: Devam mı? Yeni bir başlangıç mı? Karar aziz milletimizin olmalıdır ve milletimizin vereceği hükmün başımız-gözümüz üstünde yeri vardır! Bu krizden çıkışın yolu budur!” ifadelerini kullandı.

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