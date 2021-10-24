Karamollaoğlu’ndan Kavala ve Demirtaş çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 100’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

katıldığı canlı yayında programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız” diyen Karamollaoğlu, “Demirtaş tahliye edilmeli” açıklamasını yaptı.

EDOĞAN KENDİ GEÇMİŞİNİ DÜŞÜNSÜN

– HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca “Ben iyi niyetle okudum” başkası okuyunca “Onun canına okurum”, böyle şey olmaz. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam.

GÖRSE BİLE GÖRMEZDEN GELİYOR

– Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye’nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye'ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye’nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi.