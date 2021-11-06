Karamollaoğlu’ndan tüm siyasi partilere çağrı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Başka bir siyaset tarzının mümkün olduğuna inanıyoruz. Böylelikle; siyasetin dili, hakaret, küfür, aşağılama ifadelerinden arınacak, ülke meselelerinin soğukkanlılık ve sükunetle müzakere edildiği bir platforma dönüşecek, sağlıklı bir zemine oturtulacaktır" diyerek tüm partilere çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, "Bütün parti genel başkanlarını ve tüm siyasileri bu üslubu benimsemeye, buna uygun siyaset yapmaya davet ediyorum. Saadet Partisi, bu konuda kararlıdır ve öncülük yapmaya hazırdır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulundu. “Ülkemiz, ekonomiden eğitime, dış politikadan adalete her alanda bir çıkmaza sürüklenmiş vaziyettedir” diyen Karamollaoğlu, “Ne yazık ki, bu problemleri çözmeye talip olan siyasetçiler ise, çözüm üretmekten ziyade söz düellosu yapmakta, yersiz ve gereksiz tartışmalarla zaman ve enerji kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:

*Bu tavır, ülkemizi hızla kutuplaşmaya ve bir çıkmaza sürüklemektedir. Biz Saadet Partisi olarak, buna bir son vermek gerektiğine inanıyoruz.

*Kararlıyız; siyaseti çatışma arenası olmaktan kurtaracak, siyasileri adeta ‘horoz dövüşü’ yapmaya mahkum eden bu iklime bir son vereceğiz!

*Başka bir siyaset tarzının mümkün olduğuna inanıyoruz. Böylelikle; siyasetin dili, hakaret, küfür, aşağılama ifadelerinden arınacak, ülke meselelerinin soğukkanlılık ve sükunetle müzakere edildiği bir platforma dönüşecek, sağlıklı bir zemine oturtulacaktır.

*Fikir, proje ve makul teklif üretemeyenler silinip gidecek; böylelikle siyaset, ilmin ve fikrin, tecrübenin ve uygulamanın edeple sergilendiği bir ortama dönüşecektir.

*Hiç kimseye faydası olmayan tartışmalar son bulacak, insanımızın derdine çare üretmeyen siyaset yapma biçimi değişecek, bunun yerine vatandaşın derdini önceleyen, talep ve beklentilerine cevap veren bir siyaset dili ve buna uygun politikalar tercih edilecektir.

*Bütün parti genel başkanlarını ve tüm siyasileri bu üslubu benimsemeye, buna uygun siyaset yapmaya davet ediyorum. Saadet Partisi, bu konuda kararlıdır ve öncülük yapmaya hazırdır.

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