Karaoğlan’ı ‘zafer’de değil ‘kriz’de andılar

Kıbrıs Fatihi merhum Bülent Ecevit’e büyük ayıp. Ortaöğretim 12’nci sınıf İnkilap kitabında, Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatan Ecevit’ten tek kelime söz edilmedi. 2001 krizini çıkaran siyasi olduğu belirtildi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Ortaöğretimin 12'nci sınıflarında okutulan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı bölümde dönemin Başbakanı ‘Kıbrıs Fatihi' Bülent Ecevit'ten tek satır söz edilmedi.

Kıbrıs Barış Harekatı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle:

“TSK, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. (…) 25 Temmuz 1974'te taraflar Cenevre Konferansı'nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye, 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekatı'na başladı. İkinci Barış Harekatı ile Lefke-Lefkoşa-Magusa hattı çizildi ve adanın üçte biri Türk kontrolüne geçince harekat sona erdi.”

Barış Harekatı'nda adı anılmayan Ecevit, 2001 ekonomi krizini çıkaran isim olarak lanse edildi. “Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Siyasi kriz Türkiye'de büyük bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi” denildi.

Ders kitabında, AKP döneminin ekonomik ve siyasi politikalarından övgüyle söz edildi. Bu dönemde Türkiye'nin uyguladığı politika ve önlemler sayesinde IMF'ye bağımlılıktan kurtulduğu savunuldu. Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında Davos'taki toplantıda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yaşanan “one minute” pozuna da yer verildi.