Karayolları üzerlerini boyamıştı, Yeni yerlerine konuldu

CHP’li Bolu Belediyesi geçen yıl, TEM kara yolunu Anadolu Otoyoluna bağlayan Paşaköy alt geçidinin duvarlarına yapılan devlet büyüklerinin resimleri yaptırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı kavşakta bulunan Atatürk, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk'un resimlerini boya ile kapattı.

Vatandaşların da tepkisini çeken bu uygulamadan sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan, resimlerin tekrar yapılacağını ve başka yerlere yerleştirileceğini açıkladı.



RESİMLER YENİ YAPILAN KAVŞAĞA YERLEŞTİRİLDİ

Belediye boya ile kapatılan devlet büyüklerinin resimleri ile tarihe damga vurmuş sözlerinin yer aldığı yazıları Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni yapılan kavşağa koydu. Mermer sütunlar üzerine yerleştirilen devlet büyüklerinin resimlerinin yeni tasarımları büyük beğeni topladı.