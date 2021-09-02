Kartından 10 bin lira çekildi, bankada eylem yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kredi kartının bir şahıs tarafından kopyalanarak 10 bin TL harcama yapıldığını ve bu süreçte bankadan telefonuna hiçbir bildirim gelmediğini iddia eden vatandaş, banka önünde ve içinde eylem yaptı. Eylemci vatandaş, yaklaşık 40 dakika süren eyleminin ardından polis tarafından karakola götürüldü.

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İlçede yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Halis Taşlı, 3 ay önce kredi kartının kopyalandığını ve kredi kartından yaklaşık 10 bin liralık alış veriş yapıldığını ve bu süreçte bankadan telefonuna hiçbir bildirim gelmediğini savunarak Çarşı Mahallesi'ndeki banka önünde eylem yaptı.

“PARAMI İSTİYORUM”

10 bin lira dolandırıldığını ve bankanın da zararını karşılamadığını savunan Halis Taşlı, banka önünde elindeki dövizle caddeden gelip geçenlere seslendi. Bahse konu bankanın, müşterilerinin parasını koruyamadığını dile getiren eylemci vatandaş, “Paramı istiyorum” diye bağırdı.

BANKANIN KAPISINI KAPATTI

Ardından bankanın giriş kapısında bekleyen Taşlı, eylemine burada devam etti. Caddeden geçen yerli ve yabancı turistler, eylemciyi meraklı gözlerle takip etti. Kimileri de bu anları cep telefonlar ile kayıt altına aldı. Eyleminin devamında bankanın kapısını kapatan Halis Taşlı, bir süre bankaya giriş çıkışa da izin vermedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin olay yerine gelmesi sonrası bankanın içine giren eylemci vatandaş, gişenin önüne oturdu. Polis ve banka yetkilileri, şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. 10 dakika boyunca banka içerisinde oturma eylemi gerçekleştiren Halis Taşlı, daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. (İHA)



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