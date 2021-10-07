Kasasından servet çıkan Daire Başkanı’nın maaşı 10 bin lira

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yaparken, belediyeye iş yapan müteahhitlerden birinden 30 bin lira rüşvet alırken yakalanan Bahattin Karakaş'ın tutuklu yargılandığı mahkemede yaptığı savunması ortaya çıktı. Karakaş, parayı rüşvet olarak değil, otomobilini değiştirmek için borç aldığını söyledi. Kasasından servet çıkan Karakaş, belediyeden 10 bin lira maaş aldığını açıklarken, duruşmada tanık olarak dinlenen iki kişinin emniyet müdürlüğünde verdikleri ifadeleri değiştirmeleri ise dikkat çekti.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan Bahattin Karakaş, geçen yıl Aralık ayında iş insanı Y.T.’nin belediyeye yaptığı iş karşılığı alacağı olan hak edişi belirlenen miktardan fazla ve erken ödemek için 30 bin lira rüşvet alırken yakalandı.

Polis tarafından aylarca teknik ve fiziki takip edilen Karakaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki odasında bulunan kasada yapılan aramada ise çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına açılan 22 banka hesap cüzdanı, biri külçe olmak üzere 5 kilo 550 gram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım, bin 59 çeyrek altın ve gayrimenkul tapuları bulunarak el konuldu.

“BEN YETKİLİ DEĞİLİM”

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Bahattin Karakaş, savunmasında kendisine rüşvet verdiği ileri sürülen müteahhit Y.T.’yi 2000 yılında tanıdığını ve arkadaş olduklarını söyledi.

Y.T.’nin kendisinden hak edişlerinin öne çekilmesini istemediğini belirten Karakaş şunları söyledi:

* Ben de bununla ilgili herhangi bir girişimde de bulunmadım. Yani herhangi bir hak ediş ödemesini ya da hak ediş miktarını arttırarak eylemde bulunmuş değilim. Bu konuda yetki ve takdir hakkına da sahip değilim.

* Hak edişlerin hangi sırayla ya da hangi miktarlarda ödeneceğine dair prensip kararları bulunmaktadır. Bu kararı genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve belediye başkanı alır.

* Her ay, gelir durumuna göre ödemeler planlanır. Bana onaylanmış liste olarak sunarlar. Ben de bu listeye ve sıraya göre ödemeleri yaparım. Herhangi bir firmaya erken ödeme yapmak ya da ödenecek hak ediş miktarını arttırmak gibi bir takdir hakkım yoktur.

* Ben şimdiye kadar kimseden rüşvet almadım. Yönetmelikte yaptığım işin tanımı ortadadır. Görev yetki ve takdir hakkım ortadadır. Kesinlikle hak ediş ödemelerinin arttırılması ya da zamanından önce ödenmesi konusunda takdir hakkım bulunmamaktadır.

ALTIN VE DÖVİZ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN BORÇ ALMIŞ

Kasasından servet çıkan Karakaş, belediyeden 10 bin lira maaş aldığını beyan ederek arabasında bulunan 30 bin liranın çay paketinde gelmediğini, Y.T.’nin zarf içerisinde verdiğini ileri sürdü.

Bahattin Karakaş, olay tarihinde arabasını değiştireceğini ifade ederek, “Yatırımlarımın tamamı altın ve döviz üzerineydi. Ancak o tarihteki değerleri düşük olduğundan ve bozdurup zarar etmemek açısından diğer sanık Y.T.’nin teklifi üzerine kendisinden borç para aldım. Altın yükselişe geçtiğinde zaten kendisine ödeyecektim” diye konuştu.

Polis tarafından yapılan dinlemelerden elde edilen tapelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Karakaş, konuşmaların rüşvetle değil borçla alakalı olduğunu ve rüşvet suçlamasını kabul etmediğini beyan etti.

Bahattin Karakaş, ailece tatil için gittikleri Rize’de kaldıkları otelin konaklama ücretinin Y.T. tarafından ödendiğini açıklayarak, resepsiyon görevlisinin Y.T.’nin talimatı doğrultusunda kendilerinden para almadığını söyledi.

TANIKLAR İFADE DEĞİŞTİRDİ

Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, Bahattin Karakaş’ın zaman zaman Y.T.’nin şirketinin de içinde bulunduğu bazı firmalara erken ve miktardan fazla ödeme yapılması için talimat verdiğini söyleyen tanık A.G., mahkemede ifadesini değiştirdi.

A.G., Karataş’ın rüşvet alıp almadığını bilmediğini dile getirerek, “Diğer sanık Y.T’ye ait firmaya, diğer firmalara ödenen miktardan fazla miktarda ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda çok emin değilim. Bu varsa zaten belediye kayıtlarında yer alır” dedi.

Diğer tanık S.E.B. de poliste verdiği ifadesinde dairede, Karakaş’ın rüşvet aldığına dair konuşmaların olduğunu ileri sürüp, Y.T.’nin firmasına düzenli ve fazla para ödendiğini söyledi. S.E.B ‘de duruşmada ifadesini değiştirerek, “Ben sadece firmalara yapılan ödemeleri gördüm. Ancak hangi firmaya neden az ödeme yapıldığını, hangi firmaya hangi sebeple neden daha fazla ödeme yapıldığını bilemem. Bu konuda eğer sanığın bazı firmaları kayırıyor şeklinde ifade vermişsem de bu ifademi düzeltmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Bahattin Karakaş savunmasında rüşvet almadığını arabasını değiştirmek için borç para aldığını ve 10 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini isterken, Cumhuriyet savcısı, Karakaş’ın rüşvet almak, Y.T’nin rüşvet vermek suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise, sanığın tahliye talebini kabul etmedi. Mahkeme, hak ediliş ödeme listelerinin belediyede hangi kurum ya da kişiler tarafından hazırlandığının, sanığın hazırlanmış hak ediş listeleri üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunup bulunmadığının net olarak belirtilmesi konusunda bilgi verilmesi için Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.