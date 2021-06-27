Kasketini taktı, şalvarını giydi, çiftçinin derdini tarladan anlattı…

AKP'nin yanlış tarım politikalarının üreticiyi nasıl yoksullaştırdığını, Türk tarımını ve çiftçisini üretim ve ekonomik yönden nasıl geri götürdüğünü CHP'nin ziraat yüksek mühendisi ve çiftçi milletvekili Ayhan Barut gözler önüne serdi. Kasket takıp, Adana'ya özgü kara şalvarı giyen Barut, çiftçilerimizin oldukça zor günler geçirdiğini vurguladı.

TARLADA KALDI

Barut, “İthalata dayalı, AKP'nin tarım anlayışı, bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten Türkiye gerçeğine darbe vurdu. Her fırsatta ‘ülkeyi şaha kaldırdık, uçurduk' diyorlar. AKP gerçekten de çiftçinin ekmeğini havaya, ülkeyi ve tarımı da uçurumdan aşağıya uçurdu. Bakın, AKP iktidara gelmeden yıl 2002'de mazot 1 liraydı, bugün 7.5 liraya dayandı. Yani tam 7.5 kat arttı. Gübrenin tonu 2002 yılında ortalama 150 liraydı, bugün en ucuz gübre 2 bin 600 lirayı aştı. Süt yemi 2002 yılında 200 lirayken bugün 2 bin 850 liraya fırladı. Çiftçinin ürünü, hayvancının eti ve sütü ise para etmiyor. Soğan da, patates de tarlada kalmış şimdi de karpuzda dekarda 5-6 bin liraya üretim maliyeti olan çiftçi, tarlada 30 kuruşa karpuz satamıyor. 2002 yılında karpuz üreticisi 1 ton karpuz satıp 1 ton üre gübresi alabiliyordu” dedi.

Ben köylü çocuğuyum tarımı çok iyi bilirim

Kendisinin köylü çocuğu olduğunu, Adana'nın Karataş İlçesi'ne bağlı Helvacı Köyünde doğup büyüdüğünü kaydeden Barut, “Ömrü çiftçilikle geçmiş bir köylü çocuğu, bu işin eğitimini almış biri olarak tarımda yaşanan sorunları bizzat yaşıyorum. AKP'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle elinin nasırı, alnının teriyle üreten çiftçinin nasıl yok edildiğini görüyorum” diye konuştu.

2003 yılında 2 milyon 800 bin çiftçi vardı, şimdi bu sayı azaldı

Ayhan Barut çiftçinin çok zor durumda olduğunu söyledi. Barut, “AKP'nin iktidara geldiğinde 2003 yılında 2 milyon 800 bin çiftçimiz vardı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, bugün 700 bin azalışla çiftçi sayısı 2 milyon 100 bine geriledi. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez ekim alanları 20 milyon hektarın altına geriledi. Yani AKP tarımda utanç rekorları kırmıştır. Sadece buğdayda bile geçen yıl 10 milyon tonun üstünde ithalat yaptılar. AKP, 2003-2021 Nisan ayı dahil geçen sürede 118 milyar dolarlık tarımsal ürün ithalatı yaptı. Bunlar üretmez, ürettirmez. Bunlar ithalat sevdalısı çünkü. Tarım Kanunu'na göre çiftçinin devletten 211 milyar liralık alacağı var. Çiftçiye parasını bile ödemiyorlar. AKP, üreteni desteklemiyor, sorunları da derinleştiriyor” dedi.

Planlı tarım anlayışı ile işler rayına oturur

Ayhan Barut, önerilerini şöyle sürdürdü: “Bugün can çekişen tarımda yapılacak olan şey çok basittir. Ulusal ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla, üretim ve üretene destek veren bir model yaşama geçirildiği anda işler rayına oturacaktır. Planlı bir tarım anlayışı bu cennet vatanı çok daha güzel bir yere çevirecektir. Emektar çiftçilerimiz desteklenmeli.”