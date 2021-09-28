Kaş’ta görüntülenen denizaltı ile ilgili yeni gelişme

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu sabah saatlerinde Türk vatandaşları tarafından fotoğrafı çekilen ve SÖZCÜ’de yayınlanan Yunanistan’a ait denizaltının Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Floros denizaltının fotoğraflarını yayınlayarak manidar paylaşımda bulundu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan bir yandan Fransa'dan denizaltı satın almak için bugün anlaşma imzalarken, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un aynı saatlerde Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarına Papanikolis isimli denizaltıyı gönderdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIP MESAJ VERDİ

Bu sabah saatlerinde Kaş ilçesinde yaşayan vatandaşların yaklaşık 1 mil mesafede görülen Yunan denizaltısının fotoğraflarını çekerek SÖZCÜ'ye ulaştırmasının ardından bugün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından denizaltı ile ilgili açıklamalar yapan Floros, Yunan medyasında geniş yer buldu.

“HER ŞEYİ İZLEYEN GÖRÜNMEZ EGE MUHAFIZLARI”

Floros, Papanikolis isimli denizaltının fotoğraflarını paylaşarak “PAPANİKOLİS denizaltısı Kastellorizo’daki Megisti limanının dışına heybetli bir şekilde ortaya çıktı, sınır adamızın sakinlerini topyekün güvenlik duygusunu oluşturuyor, hatta yerini bulmaya çalışanların acı verici çabasını bile kolaylaştırıyor. Denizaltılarımız her şeyi izleyen periskoplarıyla ‘Görünmez’ Ege muhafızları olarak bekliyorlar. PAPANİKOLASİ aramayın Kastellorizo'da“ yazdığı görüldü.