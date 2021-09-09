Kaş’ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kaş’a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)