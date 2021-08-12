Kastamonu’da sel! Binalar çöktü, iki kişi öldü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi. AFAD, sel sularına kapılan iki kişini hayatını kaybettiğini duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı:

– Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

– Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce’nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.

Geceyi soğuk havada kurtarılmayı beklemekle geçiren 70 yaşındaki bir kadın da ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Öte yandan iki çocuk ve bir kadın kepçeyle sel sularından alınarak ailesine kavuşturuldu.

ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM, GELİNİM…

Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını belirten Ayşe Kalabalık, şunları söyledi: Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et.

BİRİ DÖRT DİĞERİ 11 YAŞINDA

Yeğeninden ve yeğeninin iki çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise “Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Herkese yalvarıyoruz” konuştu. (İHA-DHA)

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